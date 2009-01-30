Для проведення ремонту «Артеку» уряд зробить не дуже характерну річ

Уряд планує виділити з резервного фонду 30 млн. грн. на проведення капітального ремонту Міжнародного дитячого центру «Артек».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на нараді з питань функціонування МДЦ «Артек».

«Завтра на позачерговому засіданні уряду ми зробимо не дуже характерну річ – ми виділимо з резервного фонду Кабінету Міністрів необхідні кошти, за моїми розрахунками, це близько 30 млн. грн., які необхідні для капітального ремонту, щоб привести в нормальний стан «Артек», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також доручила Міністерству фінансів сьогодні протягом дня переглянути річне фінансування МДЦ «Артек».

«Необхідно це зробити протягом сьогоднішнього дня – це 19 млн. грн., які виділені «Артеку» на 2009 рік і розтягнуті по року, ми зараз перетягнемо їх на перший квартал, і перший квартал фінансуватиметься на рахунок цих коштів», - уточнила вона.

За її словами, уряд також має намір вивчити можливість додаткового фінансування МДЦ «Артек» у квітні-грудні 2009 року на рівні 57 млн. грн.

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