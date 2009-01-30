Відновити посаду президента Криму вимагали на мітингу в Сімферополі

Відновити посаду президента Криму вимагали сьогодні на мітингу в Сімферополі ряд громадсько-політичних організацій, члени яких називають себе російськими патріотами автономії.

Акція була приурочена до 15-ї річниці обрання президента Республіки Крим.

На виборах 30 січня 1994 року першим і єдиним президентом Криму було обрано Юрія МЄШКОВА. Через протистояння кримської влади з офіційним Києвом у березні 1995 року посаду кримського президента було ліквідовано, а Конституцію Криму від 6 травня 1992 року скасовано. У 1998 році було ухвалено нову Конституцію Автономної Республіки Крим. Її затвердили у Верховній Раді України з урахуванням поправки народного депутата Івана ЗАЙЦЯ. У цій поправці йшлося про переваги Конституції України і українського законодавства над положеннями Конституції АРК у разі розбіжностей.

Учасники мітингу заявили, що «для викорінення всього негативного спадку епохи КУЧМИ в Криму необхідне відновлення сильної централізованої виконавчої влади – інституту президента Автономної Республіки Крим і закріплення його в Конституції Криму і України з чітким розмежуванням повноважень».

У мітингу біля будівлі кримського парламенту взяли участь активісти Конгресу російських громад Криму, Російської громади Сімферополя, Союзу православних громадян Криму, правозахисної організації «Віра», Союзу російського народу, Союзу російських офіцерів «Честь маю», Кримської республіканської організації партії «Спас» та інших об`єднань громадян – всього 100 чоловік.

Вони прийшли з транспарантами: «Росіяни Криму ніколи не відречуться від Матері-Росії», «Зрадники президента Криму Мєшкова – це нинішня влада автономії», «Ми російські люди – на російській землі!» тощо.

Після завершення мітингу колона демонстрантів з російськими і кримськими прапорами пройшла на центральну площу Сімферополя – площу Леніна, де на повітряних кулях в небо було піднято великий прапор Російської Федерації.

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