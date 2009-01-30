Тимошенко для «Артеку» скоротить «панські витрати» Ющенка і його Секретаріату

Уряд забезпечить функціонування Міжнародного дитячого центру «Артек» (Велика Ялта, Крим) за рахунок перерозподілу витрат на утримання Президента і його Секретаріату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на нараді з питань функціонування «Артеку».

«Для мене дивовижна ситуація, що склалася з «Артеком». «Артек» фінансується і утримується, повністю наглядається управлінням справами (Державним управлінням справами – УНІАН) – це безпосередньо та структура, яка обслуговує Президента країни і яка, по суті справи, виконує неприродну функцію щодо утримання «Артека», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що держбюджетом на 2009 рік на забезпечення діяльності Президента і його Секретаріату передбачено майже 1 млрд. грн., зокрема 693,7 млн. грн. із загального фонду і 138,5 млн. грн. – зі спеціального фонду.

«Ця цифра, близька до одного мільярда, яку знайшли для того, щоб нормально утримувати Президента – влаштовувати тисячні прийоми, бали, нормально утримувати організаційне, інформаційно-аналітичне і матеріальне забезпечення Президента. Майже 107 млн. грн.», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також звернула увагу на той факт, що на утримання глави держави і його Секретаріату з бюджету в 2009 році виділено 74,5 млн. грн. «Я можу нескінченно перераховувати всі витрати, які є безглуздими, неефективними, які абсолютно не сприяють нормальному життю країни, і в цілому вони взагалі є розбазарюванням коштів, хоча водночас немає грошей на те, щоб утримувати «Артек», - наголосила вона.

«Це соромно, тому, незважаючи на те, що «Артек» перебуває не в системі забезпечення уряду, а перебуває в системі забезпечення Президента, я сьогодні вже ухвалила рішення не чекати якихось змін від Президента країни, а для того, щоб профінансувати «Артек», необхідно було скоротити трішки всі ці панські витрати, передати пропозицію в бюджетний комітет, здійснити перерозподіл коштів, наприклад, з придворних балів, відпочинку Президента і всієї команди його Секретаріату, з їхнього оздоровлення перекинути 60 млн. грн. і віддати ці гроші «Артеку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, керівництво «Артека» заявляє, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено фінансування на утримання центру. Вже три місяці працівникам відомого на весь світ дитячого табору не платять заробітну плату. Ходять чутки про майбутні масові звільнення. Крім того, керівництво «Артека» заявляє про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.

28 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав прем`єр-міністрові Ю.ТИМОШЕНКО лист, в якому попросив Кабмін терміново вжити дієвих заходів щодо нормалізації роботи «Артека».