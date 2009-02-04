Тимошенко сподівається: Ющенко швидко підпише артеківські закони

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО найближчим часом підпише закони про забезпечення функціонування дитячих центрів “Артек” і “Молода гвардія”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів.

“Сподіваюся, що Президент швидко, за кілька днів, підпише закони для того, щоб вони набрали чинності, і з цієї миті, як прийняті закони, буде затверджено порядок використання коштів, у тому числі про виділення 35 млн. грн. з резервного фонду”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр подякувала Верховній Раді за оперативний розгляд законів і звернула увагу на той факт, що закони підтримали 417 з 450 депутатів.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає правильним рішення про передачу Міжнародного дитячого центру “Артек” зі сфери управління Державного управління справами Президента у сферу управління Кабінету Міністрів України.

“Тепер “Артек” і “Молода гвардія” житимуть нормальним життям”, - підсумувала глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Верховна Рада прийняла низку законів, які забезпечують функціонування “Артеку” та “Молодої гвардії”.

Зокрема, це закон про зміни до Закону "Про державний бюджет України на 2009 рік» і закон про державну підтримку та особливості функціонування "Артеку" та "Молодої гвардії", а також постанова «Про невідкладні заходи державної підтримки Міжнародного дитячого центру "Артек" і державного підприємства "Український державний центр Молода гвардія".