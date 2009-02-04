Крим — з бюджетом

Верховна Рада Криму затвердила бюджет автономії на 2009 рік з дохідною частиною 2 млрд. 460,2 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні парламенту автономії. За ухвалення бюджету проголосували 86 депутатів, один парламентарій не голосував.

Як сказано в постанові ВР Криму, доходи загального фонду на цей рік визначено в сумі 2105,9 млн. грн., доходи спеціального фонду – 354,3 млн. грн., з них 39 млн. грн. становив бюджет розвитку.

«Податкові надходження загального фонду заплановано в сумі 623,9 млн. грн., що на 9,5 млн. грн. більше, аніж їх надійшло 2008 року, – повідомив міністр фінансів Криму Павло ТОКАРЄВ. – Надходження трансферту до загального фонду бюджету автономії з держбюджету України заплановано в сумі 1 млрд. 482 млн. грн.».

Обсяг витрат республіканського бюджету-2009 затверджено в розмірі 2 млрд. 491,2 млн. грн. «Зокрема 2 млрд. 136,7 млн. грн. – загальний фонд, 354,4 млн. грн. – спеціальний фонд», - зазначив П.ТОКАРЄВ.

Дефіцит бюджету-2009 (понад 30 млн. грн.) планується перекрити за рахунок невикористаних залишків коштів бюджету 2008 року.