ЗМІ Севастополя не потрапили на суд про бійку на Графській пристані

У Севастополі представники ЗМІ не змогли бути присутніми на відкритому судовому засіданні з розгляду кримінальної справи за звинуваченням групи осіб - учасників подій на Графській пристані 5 липня минулого року. Тоді під час спроби встановити пам`ятну дошку на честь 90-річчя підйому прапора Української Народної Республіки на кораблях Чорноморського флоту активісти низки місцевих громадських організацій завдали тілесних ушкоджень кільком військовослужбовцям Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, у цій справі 6 громадян звинувачують у здійсненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, пов`язане з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов`язки з охорони громадського порядку, або іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, - карається позбавленням волі на термін від двох до п`яти років).

Представники ЗМІ, що звернулися у встановленому порядку з відповідним клопотанням у суд, не змогли сьогодні бути присутніми на засіданні.

Як повідомило кореспондентові УНІАН поінформоване джерело, в офіційній відповіді судді Ленінського районного суду Севастополя Т.БРИКАЛО керівникам двох телерадіокомпаній і газеті, зокрема, мовиться, що цю кримінальну справу розглядатимуть (розгляд почався сьогодні в першій половині дня - УНІАН) у відкритому режимі. Водночас суддя у своєму листі керівникам ЗМІ висловив жаль, що «зал судового засідання має обмеження за кількістю місць. Оскільки після розміщення учасників процесу, а їхня загальна кількість 62 особи, присутність журналістів буде можлива за наявності вільних місць».

Як зазначено у відповіді, «оскільки під час розгляду цієї справи відповідно до вимог Конституції України і Кримінально-процесуального закону відбуватиметься повна фіксація судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, суд, щоб уникнути спотворення інформації про перебіг судового слідства, а також для запобігання можливому тиску на учасників процесу, вважає недоцільним проведення відеозйомки судового засідання», проте, як зазначено у відповіді, «це не позбавляє можливості журналістів узяти інтерв`ю про перебіг судового слідства у прокурора, потерпілих, захисників і підсудних».

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 2008 року в Севастополі сталося зіткнення між прихильниками партії «Русский блок», Прогресивної соціалістичної партії України та громадської організації «Российская община Севастополя» з моряками українського флоту.

Українські військовослужбовці встановили на стіні нижнього причалу Графської пристані меморіальну дошку на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на кораблях російського імперського Чорноморського флоту 1918 року. Проте активісти проросійських партій зірвали меморіальну дошку.

За фактом зриву пам`ятної дошки на Графській пристані було порушено кримінальну справу. Було затримано 5 учасників інциденту.