Перепідпорядковувати «Артек» можна і без ЮНЕСКО

Міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО заявляє, що зміна форми управління Міжнародним дитячим центром «Артек» не потребує узгоджень з ЮНЕСКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції.

«Жодних змін форми власності не відбулося. Власність як була державною, так і залишилася державною. Змінився тільки орган виконавчої влади, який здійснює управління – а це за Конституцією є повноваженням уряду», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Він повідомив, що Міністерство закордонних справ України повідомило ЮНЕСКО про всі рішення, прийняті для забезпечення функціонування МДЦ «Артек», який включений у програму культурної спадщини ЮНЕСКО 2006 року.

«Одним з пунктів угоди між Україною та ЮНЕСКО передбачено, що держава зобов`язана сприяти розвитку «Артеку» та «Молодої гвардії». І, власне, цей головний пункт угоди виконано», - додав він.

Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що найближчим часом планує обговорити з керівництвом ЮНЕСКО ситуацію, що склалася з МДЦ «Артек». «Я переконаний, що ЮНЕСКО позитивно оцінить останнє рішення Української держави щодо «Артеку», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня уряд передав МДЦ «Артек» зі сфери управління Державного управління справами Президента у сферу управління Кабінету Міністрів.

Керівник Державного управління справами Президента Ігор ТАРАСЮК вважає неможливою зміну форми управління «Артеком» без узгодження з ЮНЕСКО.