Україна вже дозріла до акцій протесту (опитування)

36,5% українців готові до участі у вуличних акціях протесту, якщо у них не залишиться засобів для існування.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є результати дослідження громадської думки “Протестні настрої. Січень – 2009”, проведеного компанією “Research & Branding Group”, оприлюднені сьогодні на прес-конференції.

“Більше третини респондентів – 36,5% - в усіх регіонах країни готові до участі у вуличних акціях протесту, якщо у них не залишиться засобів для існування”, - зазначив соціолог компанії Євген КОПАТЬКО.

При цьому, як показало опитування, більше половини жителів країни (54%) на сьогодні вважають, що Україна тільки входить у кризу. Майже 70% українців не довіряють нинішній владі, а 18% громадян характеризують своє ставлення до неї як “ненависть”.

“Початок 2009 року у сприйнятті жителів країни став найбільш тривожним за останні три роки”, - констатував Є.КОПАТЬКО.

Дослідження проводилося д з 20 по 30 січня 2009 року в усіх областях України і Криму методом особистого інтерв’ю. Загалом було опитано 2077 респондентів, що представляли доросле населення. Очікувана середня похибка вибірки - 2,2%.