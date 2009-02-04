В школах Севастополя встановлять профорієнтаційні термінали

У севастопольських школах встановлять профорієнтаційні термінали.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у севастопольській школі-гімназії №24 відбулась презентація програмно-апаратного профорієнтаційного терміналу, розробленого Державним центром зайнятості Міністерства праці і соціальної політики країни в рамках інноваційного проекту «Профорієнтаційний термінал» для молоді, яка навчається, під девізом «Живи і працюй в Україні». Термінал розроблений з метою забезпечення функціонування системи професійного інформування населення, зокрема, учнів загальноосвітніх шкіл.

Директор міського центру зайнятості Олександр КЛИМОВ під час презентації повідомив, що поки у місто надійшло 29 таких терміналів загальною вартістю близько 800 тис. грн., їх встановлять протягом першого кварталу, а в перспективі всі 60 севастопольських шкіл повинні бути обладнані цими машинами.

Термінал є молодіжним інтернет-порталом профорієнтації, доступ до якого здійснюється через тач-скріни. З його допомогою можна ознайомитися з описом спеціальностей, шляхами їх отримання, з учбовими закладами України, станом і перспективами ринку праці, основами трудового законодавства і з послугами Державної служби зайнятості.