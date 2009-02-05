Директора учбового закладу звинуватили у привласненні коштів

Прокуратура Київського району Сімферополя звинуватила директора позашкільного учбового закладу республіканського значения у посадовому підробленні та привласненні коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, керівник протягом декількох років отримувала зарплату за працівника, якого ніхто ніколи не бачив на робочому місці. «Фігурував працівник лише на паперах про нарахування заробітної плати, матеріальної допомоги, премій, відпускних і відряджень. Загальна сума таких виплат склала майже 70 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

Директору учбового закладу пред`явлено обвинувачення у вчинені злочинів, передбачених ч.4 ст.191 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України. Справу направлено до суду.