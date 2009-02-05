Погода в Криму на 6-8 лютого

У п`ятницю, 6 лютого, в Криму без істотних опадів, місцями туман. Температура вночі 2-7° тепла, вдень в Криму 8-13° тепла. Вітер західний, 5-10 м/с, повідомили в Укргідрометцентрі.

У суботу на кримському півострові також без істотних опадів, місцями туман. Вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° тепла. Вітер південний, 5-10 м/с.

У неділю, 8 лютого, в автономії, за прогнозами синоптиків, можливі дощі. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15° тепла. Вітер південний, 7-12 м/с.