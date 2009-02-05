50 автомобілів блокували рух у центрі Севастополя

У Севастополі автомобілісти протестують проти підвищення транспортного збору.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції беруть близько 50 автомобілів із 104 тисяч зареєстрованих транспортних засобів.

На «протестних» автомобілях, які повільним ходом здійснюють рух центральним міським кільцем, наклеєні листи з написами «Ні грабіжницькому транспортному збору!», а також містяться вимоги не збільшувати митні збори для ненових автомобілів, відмінити тимчасові реєстраційні талони. На всіх площах і вулицях центрального міського кільця працюють посилені наряди відділу ДАІ УМВС України в місті Севастополі.

Як повідомив УНІАН начальник відділу транспорту і зв`язку міської державної адміністрації Олександр ПАХОМОВ, за інформацією, що є у нього, в акції не беруть участь автоперевізники, водії маршрутних транспортних засобів, профспілки автомобілістів. За твердженням представника виконавчої влади міста, приблизно 10 автомобілів-учасників акції - з об`ємом двигуна більше 3 тис. куб.см, і близько 40 - «далеко не нові транспортні засоби».

Як вважає начальник відділу, «акція ця не зовсім доречна, тим паче, що, як відомо, уряд вже розробив зміни у бік зниження ставок транспортного збору, і остаточно це питання має бути вирішене на одному з найближчих засідань парламенту». Крім того, як сказав О.ПАХОМОВ, «в годину пік вона блокує рух у центрі міста, оскільки учасники акції їдуть по кільцю зі зниженою швидкістю, за ними вишикується величезна кількість автомобілів. До того ж, вони влаштовують такі собі театральні сценки: показують, що нібито зламалася машина, і вишикується ціла низка».

За словами О.ПАХОМОВА, «ДАІ підготувалася до цієї акції, скрізь виставлені пости, і там, де відбуваються ось такі театральні шоу, фіксують це на камери, попереджають водіїв, що це є порушенням, зачитують відповідні статті законів. Адже це ж не чиїсь особисті дороги, і при чому тут інші учасники дорожнього руху». На думку начальника відділу, для висловлювання протесту існують цивілізовані форми, тобто, можна було прийти до будівель місцевих органів влади і передати свої вимоги для їх подальшої передачі в Кабінет міністрів і Верховну Раду, як це багато хто і робить.

За інформацією О.ПАХОМОВА, в Севастополі зміни ставок транспортного збору торкнулися приблизно 5% власників транспортних засобів.