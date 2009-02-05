«Артек» відновить роботу 23 лютого

Міжнародний дитячий центр «Артек» (Велика Ялта, Крим) планує розпочати першу зміну вже 23 лютого. Зміна триватиме 21 день.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту.

За кошти державного бюджету України у 2009 році планується оздоровити у центрі «Артек» та Українському державному центрі «Молода гвардія» майже 28 тисяч дітей пільгових категорій (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, дітей, потерпілих від катастрофи на Чорнобильській АЕС, талановитих дітей, юних переможців всеукраїнських конкурсів тощо).