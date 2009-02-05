Вибух у Євпаторії стався не через газ – незалежний експерт

Причиною вибуху в житловому п`ятиповерховому будинку в Євпаторії була бризантна вибухова речовина, вважає професор, доктор технічних наук у сфері фізики горіння й вибуху, технології вибухових речовин і боєприпасів Володимир ЗАХМАТОВ.

Таку думку він висловив сьогодні в інтерв`ю кореспондентові УНІАН.

У січні міська рада Євпаторії запросила В.ЗАХМАТОВА як незалежного експерта для встановлення причин катастрофічної надзвичайної ситуації, яка забрала життя 27-ми осіб. Фізик за підсумками роботи в Євпаторії підготував експертний висновок. Його передано євпаторійським депутатам і висновок вже надійшов до прокуратури Криму.

Нагадаємо, 27 січня урядова комісія з розслідування причин вибуху будинку в Євпаторії завершила роботу і передала свій висновок в Генеральну прокуратуру. Комісія вважає, що вибух стався через витік кисню і газової суміші з балонів, які зберігалися в підвалі п`ятиповерхівки. За даними голови комісії, першого віце-прем`єра Олександра ТУРЧИНОВА, в результаті розчищення завалів було виявлено 11 балонів: 5 – з киснем і 6 – з газовою сумішшю для проведення зварювальних робіт. При цьому вміст трьох з виявлених балонів не мав української сертифікації, яка давала б право використовувати газову суміш під час зварювальних робіт.

А В.ЗАХМАТОВ вважає, що причиною надзвичайної ситуації був не вибух газоповітряної суміші, а вибух вибухової речовини. «Я вважаю, що це не вибух газу», – сказав експерт. На це вказує характер руйнувань: під час вибуху газу стіни будинку повинні були б обвалитися без дроблення, тоді як в євпаторійській п`ятиповерхівці сталося масове дроблення конструкцій. «Масове дроблення будівельних конструкцій характерне саме для високошвидкісної вибухової хвилі, – наголосив В.ЗАХМАТОВ. – Біля однієї опорної стіни зрізано все немов ножем. Зруйнована одна опорна стіна повністю. Я думаю, що заряд (вибухової речовини) був неподалік від цієї опорної стіни, і всі проміжні перегородки між двома іншими опорними стінками були зруйновані, і будівля осіла».

На думку фізика, епіцентр вибуху був не в підвалі, а на рівні другого поверху. «За характером руйнувань стін, що залишилися, я вважаю, що він (заряд) був у якійсь з квартир на другому поверсі», – сказав інженер-технолог з вибухових речовинах і спорядженні боєприпасів.

За даними В.ЗАХМАТОВА, заряд був, орієнтовно, від 30-ти до 60-ти кілограмів. «Я вважаю, що це міг бути тротил або гексоген», – сказав професор, при цьому він не виключив, що це могла бути й інша вибухова речовина. Яка саме речовина призвела до трагедії – важко встановити, для цього потрібно мати результати фізико-хімічної експертизи. «А я сумніваюся в тому, що вони є. Чому? Добре брати експертизи – вони називаються «змивами» – тобто, наприклад, під час вибуху зберігся якийсь фрагмент стіни неподалік від того місця, де була вибухова речовина, з нього береться змив і хімічним аналізом встановлюється вид вибухової речовини. А тут весь будинок (мається на увазі – під`їзди будинку) обрушився, тобто та кімната, де була вибухова речовина, вона десь у середині або близько до середини завалу (була). Як там знайдеш ці фрагменти!», - пояснив доктор технічних наук.

В.ЗАХМАТОВ вважає, що вибухнула «крадена вибухова речовина», яка незаконно зберігалася в одній з квартир п`ятиповерхівки. «А коли вибухові речовини зберігають в житловому будинку, то завжди – рано чи пізно – стаються отакі речі. Завжди! Це неминуче!», – наголосив експерт. В.ЗАХМАТОВ додав, що у нього викликає неспокій «слабкий контроль за зберіганням вибухових речовин і боєприпасів в Україні і вільне переміщення вибухових речовин».

Експерт також сказав: «Я зробив свій висновок на базі того, що бачив я, і у мене немає причин у ньому (висновку) сумніватися. При цьому мою думку, що це було вибухова речовина, підтверджують зарубіжні експерти, з якими я контактую, працюю».

Прес-секретар прокурора Криму Наталія БОЯРКІНА повідомила кореспондентові УНІАН, що зараз слідчі вивчають незалежний експертний висновок, зроблений В.ЗАХМАТОВИМ.

Також Н.БОЯРКІНА наголосила, що слідство чекає на результати судової експертизи, яка була призначена одразу після вибуху. «Фахівці повинні сказати слідству, що там насправді сталося, де і як. Доки проводяться експертизи, висновків остаточних немає», - відзначила прес-секретар прокурора Криму.

Як повідомляв УНІАН, вибух в п`ятиповерховому 6-під`їзному будинку №67 на вулиці Некрасова в Євпаторії стався увечері 24 грудня 2008 року. Зруйновані перший і другий під`їзди, постраждав третій під`їзд будинку. В результаті трагедії загинули 27 осіб. Вдалося врятувати 21 людину.

Одразу після вибуху прокуратура Криму порушила кримінальну справу за ст.196 Кримінального кодексу України за фактом необережного знищення і пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження і загибель людей. 28 грудня кримською прокуратурою додатково порушено кримінальну справу за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків), яке об`єднане у провадження з раніше порушеною справою. За підозрою у скоєнні злочину в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України затримано директора комунального підприємства «Житловик-1», майстра технічної дільниці і газоелектрозварника. У підвальному приміщенні будинку була слюсарна майстерня підприємства «Житловик-1», де було знайдено балони.