697 осіб загинули за рік у Криму внаслідок НС
14:07, 06 лютого 2009Крым
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МНС підвело підсумки роботи
На території Криму в 2008 році 697 чоловік загинули і 1238 – постраждали в результаті 21 надзвичайной ситуації і 2377 надзвичайних випадків.
Про це повідомлялося на розширеній республіканській підсумковій нараді кримського управління МНС.
Бійцям МНС вдалося врятувати 501 людину.
"У порівнянні з 2007 роком кількість НС, а також загиблих і постраждалих на них, зменшилася на 4%", - йдеться у повідомленні прес-служби МНС Криму.
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