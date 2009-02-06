697 осіб загинули за рік у Криму внаслідок НС

На території Криму в 2008 році 697 чоловік загинули і 1238 – постраждали в результаті 21 надзвичайной ситуації і 2377 надзвичайних випадків.

Про це повідомлялося на розширеній республіканській підсумковій нараді кримського управління МНС.

Бійцям МНС вдалося врятувати 501 людину.

"У порівнянні з 2007 роком кількість НС, а також загиблих і постраждалих на них, зменшилася на 4%", - йдеться у повідомленні прес-служби МНС Криму.