У Криму зафіксовано 1576 зсувних процесів
15:22, 06 лютого 2009Крым
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20% інженерних укріплень зруйновані
У Криму зафіксовано 1576 зсувних процесів.
За словами першого заступника начальника Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Криму Сергія ШАХОВА, "з існуючих на півострові інженерних укріплень 20% споруд зруйновані, 35% знаходяться в дуже незадовільному стані".
При цьому заходи з інженерного захисту Криму державний бюджет не фінансує.
Кримські рятувальники вважають, що проблема зсувів потребує невідкладного вирішення.
Як повідомлялось, за даними служби автомобільних доріг автономії, в Криму 232 кадастрові зсуви руйнують автодороги.
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