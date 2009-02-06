У Криму зафіксовано 1576 зсувних процесів.

За словами першого заступника начальника Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Криму Сергія ШАХОВА, "з існуючих на півострові інженерних укріплень 20% споруд зруйновані, 35% знаходяться в дуже незадовільному стані".

При цьому заходи з інженерного захисту Криму державний бюджет не фінансує.

Кримські рятувальники вважають, що проблема зсувів потребує невідкладного вирішення.

Як повідомлялось, за даними служби автомобільних доріг автономії, в Криму 232 кадастрові зсуви руйнують автодороги.