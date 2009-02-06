Транспортний збір прив`яжуть до віку автомобіля

Уряд пропонує ввести коефіцієнт транспортного збору залежно від віку автомобіля.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний законопроект прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підписала сьогодні за результатами наради з представниками української ради автомобілістів.

За заявою прем`єра, для автомобілів старше 7 років пропонується ввести коефіцієнт 0,7; старше 10 років – 0,6; старше 15 – 0,5.

У відповідь на прохання автомобілістів повернути розмір транспортного збору, який діяв у 2008 році, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що це зробити неможливо. При цьому вона зазначила, що новий розмір збору був узгоджений з автомобілістами, і діючий закон у поточному році не може бути скасований, у тому числі й тому, що потрібно забезпечити надходження коштів для ремонту доріг.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2008 року Верховна Рада прийняла закон, яким збільшується податок з власників транспортних засобів, зокрема при першій реєстрації, у 5-10 разів.

5 лютого автомобілісти провели акцію протесту проти збільшення ставок транспортного збору.

У свою чергу, уряд підготував законопроект, яким передбачається скорочення транспортного збору на автомобілі з об`ємом двигуна від 2,2 до 3 літрів.

Зокрема, транспортний збір на автомобілі з об`ємом двигуна від 2201 куб. см до 2500 куб. см планується скоротити з 75 до 20 грн. за 100 куб. см, на автомобілі з об`ємом двигуна від 2501 куб. см до 3000 куб. см – з 75 до 50 грн. за 100 куб. см, на машини з об`ємом двигуна від 3001 і вище – зі 120 до 80 грн. за 100 куб. см. При цьому для автомобілів старше 8 років у категоріях об`єму двигуна від 2500 до 3000 куб. см, а також від 3001 куб. см і вище використовуватиметься ставка за коефіцієнтом 0,7, тобто власники таких машин платитимуть 70% від розміру встановленої ставки.