У Криму судитимуть дніпропетровських наркоділків
18:22, 06 лютого 2009Крым
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Збували метамфетамин
Прокуратура Криму направила в суд кримінальну справу про членів організованої злочинної групи, які створили в Дніпропетровську лабораторію з виготовлення психотропних речовин, а продавали їх на території Кримської автономії.
Як повідомили у прес-службі наглядового відомства, члени ОЗУ в Дніпропетровську в домашніх умовах виготовляли, зокрема, метамфетамін.
У справі проходять сім обвинувачених, п`ятьох із них раніше вже притягали до кримінальної відповідальності, зокрема за виготовлення, зберігання і збут наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
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