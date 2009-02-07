На вулицях Сімферополя впіймали вовчицю

В одному з густонаселених районів Сімферополя бійці Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій зловили вовчицю.

Як повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, вовчицю виявили 6 лютого, близько 23.00.

Рятувальники Київського району Сімферополя звернули увагу на тварину, яка бігла по вулиці, постійно озираючись, кидаючись убік від автомобілів. При більш уважному розгляді виявилось, що вулицею гуляє вовк. Рятувальники заманили тварину на територію частини і закрили її там.

Сьогодні вранці бійці викликали до себе директора Сімферопольського зоопарку. Вколовши тварині снодійне, її «відвезли на нове місце проживання». В даний час вовчиха під наглядом.

«За словами директора Сімферопольського зоопарку Олексія КАМЕНЦЕВА, є декілька версій, як звір виявився в місті: за однією з них – вовчиха могла втекти від своїх господарів, які займаються розведенням бійцівських порід собак, або вона зайшла з лісу, що не властиво для вовків», – йдеться у повідомленні.

У будь-якому випадку – тварина була дуже небезпечна, додали в МНС.