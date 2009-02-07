Маршруточники Керчі хочуть брати 3 гривні за проїзд
13:55, 07 лютого 2009Крым
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Заявка розглядається мерією
Перевізники Керчі подали заявку на збільшення вартості проїзду. Фігурує цифра 3 гривні гривні за проїзд, повідомляє портал Керч - це моє місто
Приватники мотивують необхідність підвищення тарифів на послуги стрибком цін на всі товари і послуги, у тому числі підвищенням ціни на газ і паливо.
Розрахунки подали у відділ транспорту виконкому.
Фахівці зараз перевіряють цифри.
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