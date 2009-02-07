Через кризу третина українців економить на харчуванні

У зв’язку з економічною кризою більшості українців довелося обмежити свої витрати, а третині - економити на харчуванні.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Національним інститутом стратегічних досліджень з 28 січня по 3 лютого, представлені на прес-конференції в УНІАН директором Національного інституту стратегічних досліджень Юрієм РУБАНОМ.

Так, 69,3% респондентів заявили, що їхнім родинам довелося обмежити свої витрати у результаті економічної кризи, 19,8% опитаних відповіли, не обмежили витрати, 10,9% вагалися з відповіддю.

На запитання: «Чи доводиться Вашій сім’ї економити на харчуванні у результаті економічної кризи?», 32,8% громадян відповіли ствердно, 49,6% – заперечили, 17,6% – було важко відповісти.

Крім того, на запитання «Чи відчули Ви або хтось з Вашої родини затримки з виплатою зарплат, пенсій, соціальної допомоги у грудні 2008 – січні 2009 р?», 39,5% опитаних відповіли ствердно, 59,4% – негативно, 1,1% – вагалися з відповіддю.

16,6% респондентів сказали, що у грудні 2008 – січні 2009 року втратили роботу або пішли у безоплатну відпустку, 83,2% – не зіткнулися з такими проблемами у цей період часу, 0,2% – було важко відповісти.

На запитання: «Чи потерпали Ви або хтось з Вашої родини через відключення тепла, світла, гарячої води, газу протягом останніх двох місяців?», 37,9% відповіли ствердно, 51,5% – заперечили, 10,6% респондентів було важко відповісти.

Всього опитано 2012 респондентів в усіх областях України, АРК та в Києві. Похибка вибірки становить 2,3%.