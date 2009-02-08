Чоловік задихнувся вихлопними газами в гаражі
09:29, 08 лютого 2009Крым
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Трагедія в місті Красноперекопськ
У кримському місті Красноперекопськ через отруєння вихлопними газами автомобіля у власному гаражі загинув чоловік.
Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму, нещасний випадок стався на території гаражного кооперативу «Сигнал».
Тіло чоловіка, 1978 року народження, було знайдено в гаражі напередодні.
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