Грач каже, що через любощі Симоненка комуністів битимуть

Член КПУ, народний депутат Леонід ГРАЧ спростовує інформацію про те, що найближчим часом готується зміна керівника Компартії Петра СИМОНЕНКА.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Дело» (№15 (768) від 9 лютого).

«Чому хтось вважає, що буде зміна лідера? Партія не збирається нікого міняти. Будемо дотримуватися принципу: за одного битого сім небитих дають», - сказав Л.ГРАЧ.

При цьому він спростував чутки, що сам хоче замінити П.СИМОНЕНКА на посту лідера КПУ. «.Я і так лідер партії. Як особистість я затребувана людина. А бути формальним лідером немає бажання. Якби я цього хотів, то міг би стати їм вже давно», - сказав він.

Л.ГРАЧ вважає, що ситуація, що виникла навколо особистого життя П.СИМОНЕНКА, завдала значного удару по іміджу партії. «Петру Миколайовичеві необхідно серйозно задуматися про все: про сім`ю, про життя, яке він прожив з сім`єю. І зокрема про те, що розповідає його нова супутниця Оксана в інтерв`ю ЗМІ. Своїми розповідями вона завдала більше шкоди, ніж інші інформаційні повідомлення. Сьогодні по партії битимуть. Адже ми стоїмо не тільки на ідеологічних принципах, але й позиціях високої моралі. А після цього випадку дуже важко нам буде судити когось іншого», - сказав він.

Як сказав Л.ГРАЧ, у провокаціях стосовно П.СИМОНЕНКА звинувачують і його. «У зв`язку з цим вже сьогодні намагаються і мене звинуватити у чортзна-яких гріхах. Зокрема є твердження, що мало не я спровокував цю подію», - сказав він.

*** Л.ГРАЧ - лідер кримських комуністів.