Підприємство звинувачують у незаконному вилові риби

У Криму правоохоронці звинувачують працівників сільськогосподарського риболовецького приватного підприємства у незаконному вилові риби в акваторії Азовського моря.

Як повідомляє сьогодні прес-служба МВС України, працівники підприємства у минулому році завдали збитки державі на суму 174,7 тисяч гривень.

Керченською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).