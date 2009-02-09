Підприємство звинувачують у незаконному вилові риби
12:10, 09 лютого 2009Крым
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Порушено кримінальну справу
У Криму правоохоронці звинувачують працівників сільськогосподарського риболовецького приватного підприємства у незаконному вилові риби в акваторії Азовського моря.
Як повідомляє сьогодні прес-служба МВС України, працівники підприємства у минулому році завдали збитки державі на суму 174,7 тисяч гривень.
Керченською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
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