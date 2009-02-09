У Криму викрили посадовців однієї із селищних рад

У Криму правоохоронці викрили посадових осіб однієї із селищних рад, які у порушення вимог Закону України “Про оренду державного та комунального майна” в 2006 році уклали з товариством з обмеженою відповідальністю договір про надання в оренду з правом подальшого викупу комунального майна (котельня й газгольдер).

Як повідомляє сьогодні прес-служба МВС України, унаслідок дій правопорушників селищній раді завдано збитки на суму понад 331 тис. грн.

Органами прокуратури порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).