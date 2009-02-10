Цікава математика: 46-та сесія пройде раніше, ніж 45-та

Позачергова, 45-а сесія міської ради Сімферополя, відкрита о 12 годині 10 лютого, перенесена на 12 лютого.

На сесії планувалося прийняти бюджет Сімферополя на 2009 рік, але за розгляд питання не проголосувала необхідна кількість депутатів. Тому сесію вирішили перенести. Пропозицію про перенесення сесії вніс секретар міськради Володимир БЛІНОВ, повідомила УНІАН-Крим телефоном співробітниця мерії.

Позачергову сесію вирішили перенести на 12 лютого, на 15.00. Нагадаємо, на 12 лютого, на 10.00 призначена ще одна позачергова сесія, на її порядку денному є питання про кадрові зміни у складі земельної комісії міськради (ця сесія ініційована опонентами мера – депутатом Борисом ФРОТМАНОМ та його союзниками). «Таким чином, позачергова, 46-та сесія пройде о 10 годині, а позачергова, 45-та сесія – о 15 годині», – зазначили в мерії.

Крім того, співробітниця мерії повідомила, що 16 депутатів міськради, що підтримують політику мера, вирішили створити депутатську групу «Регіони» у складі фракції «Блок "За Януковича!"». Депгрупу очолила Людмила ПИХТЄЄВА. Але секретар міськради заявив, що ця депгрупа у складі фракції не може бути зареєстрована. За словам В.БЛІНОВА, група може бути зареєстрована в разі виходу її членів зі складу фракції.