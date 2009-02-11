Лже-колгоспник отримав 2,6 га землі

У Криму громадянин, який ніколи не перебував у колгоспі, отримав земельний пай.

Кіровським районним судом ухвалено вирок посадовій особі місцевого сільгосппідприємства, яка віддала землю. "Внесення прізвища до списків колгоспників автоматично закріпило за новоспеченим фермером право на отримання 2,6 га землі в Яркому Полі", - йдеться у повідомленні прес-служби кримської прокуратури.

Прокуратурою повністю доведено в суді вину підсудної у зловживанні службовим становищем і посадовому підробленні, заявлено позов про стягнення збитків, завданих цими злочинами.

Прокуратура нагадує, що за зарахування у колгоспники «випадкової» людини поплатився минулого року чиновник виконкому Яркопольненської сільради. Одним розчерком пера 3,4 га землі поміняли власника, прокуратурою поставлено питання про відшкодування державі збитків.