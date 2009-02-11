У Балаклаві пограбували Ощадбанк

У Севастополі, в містечку Балаклава, сьогодні невідомі здійснили пограбування відділення «Ощадбанку».

Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник відділу зв`язків з громадськістю УМВС Рената МАЙБОРОДА, зловмисники, яких, за попередньою інформацією, було двоє, викрали гроші (у різній валюті) на загальну суму близько 25 тис. грн. (на даний момент сума уточнюється), після чого зникли.

За інформацією Р.МАЙБОРОДИ, представники охоронної фірми прибули «через 12 хвилин після того, як у відділенні банку натиснули кнопку» виклику.

Як додала Р.МАЙБОРОДА, за попередньою інформацією, під час нападу постраждала працівниця відділення банку. Її стан оцінюється як задовільний.

На даний момент співробітники Балаклавського райвідділу міліції проводять розшукові заходи із встановлення осіб, які скоїли пограбування. Сповіщено всі наряди патрульної служби, ДАІ. «Всі працюють над розкриттям злочину», - говорить начальник відділу.

Порушено кримінальну справу за статтею 186 частина 2 (пограбування, скоєне групою осіб).