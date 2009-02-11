Зменшується кількість православних парафій в Україні

Кількість православних парафій в Україні на 1 січня 2009 року становить 51,6% (понад 17 тис.) з усіх зареєстрованих в державі релігійних організацій, однак статистика свідчить, що відсоткова частка православ’я з кожним роком зменшується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Державного комітету у справах національностей та релігій Олександр САГАН на прес-конференції.

За його словами, головною причиною такого стану є активне зростання протягом останнього часу інших релігійних організацій, особливо протестантського спрямування, що є світовою тенденцією. В нашій же державі на початок року 30% релігійних організацій (понад 10 тис.) - протестантські.

О.САГАН також відзначив тенденції до розвитку в Україні етноконфесійних утворень, прив’язаних до певної етнонаціональної культури. Найбільшу частку серед них становить ісламські організації – 535 зареєстрованих та іудаїзм – 295 організацій. Щодо решти віросповідних напрямків, то особливих змін не спостерігається.

Загалом же, за даними Держкомнацрелігій, станом на 1 січня 2009 року в Україні існує 55 віросповідних напрямів, в межах яких діє майже 34,5 тис. релігійних організацій. Це на 624 організації більше, ніж минулого року і підтверджує тенденцію останніх 5-6 років щодо стабілізації росту кількості релігійних громад у державі. Зокрема, у 2006 р. приріст становив 2,7%, у 2007 р. - 2,3%, у 2008 р. - 1,8%.

Стосовно ж загального числа парафій, то їх на сьогодні понад 33 тисячі. Справами церкви опікується майже 30 тис. священнослужителів. Крім того, щороку зростає кількість друкованої релігійної періодики, якої нараховується майже 380 видань.