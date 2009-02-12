Погода в Криму на п`ятницю, 13-го

У п`ятницю, 13-го лютого, на Кримському півострові очікуються дощі. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13° тепла. Вітер південний, 7-12 м/с. Місцями пориви до 15-20 м/с, повідомили в Укргідрометцентрі. За прогнозами gismeteo, у Сімферополі та в Ялті очікуються дощі. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11° тепла. У Севастополі також йтиме дощ. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 8-10° тепла. В Євпаторії вранці і вдень можливі дощі. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 8-10° тепла. У Керчі дощі. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 10-12° тепла.

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