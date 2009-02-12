У зловживанні монопольним становищем підозрюють Крименерго
16:25, 12 лютого 2009Крым
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Товариство відмовило Крупській
Кримське відділення Антимонопольного комітету України порушило справу за ознаками зловживання монопольним становищем відкритим акціонерним товариством «Крименерго».
Як з’ясувало відділення АМКУ, монополіст безпідставно відмовляв агрофірмі імені К. Крупської у підключенні до електричних мереж.
«Такі дії суперечать вимогам конкуренційного законодавства, адже ТОВ «Агрофірма імені К. Крупської» виконало всі необхідні вимоги нормативних документів щодо підключення», - йдеться у повідомленні.
Розслідування у справі триває.
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