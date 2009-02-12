У зловживанні монопольним становищем підозрюють Крименерго

Товариство відмовило Крупській

Кримське відділення Антимонопольного комітету України порушило справу за ознаками зловживання монопольним становищем відкритим акціонерним товариством «Крименерго». Як з’ясувало відділення АМКУ, монополіст безпідставно відмовляв агрофірмі імені К. Крупської у підключенні до електричних мереж. «Такі дії суперечать вимогам конкуренційного законодавства, адже ТОВ «Агрофірма імені К. Крупської» виконало всі необхідні вимоги нормативних документів щодо підключення», - йдеться у повідомленні. Розслідування у справі триває.

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