АМКУ оштрафував власників супермаркетів Сімферополя

Кримське відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало товариство з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Порт» та Сімферопольську філію «Маркет-Плазо» на загальну суму 33,9 тис. грн за зловживання монопольним становищем.

Суб’єкти господарювання, які є власниками супермаркетів у Сімферополі, нав’язували постачальникам продовольчих товарів платні послуги. «Зокрема, інформаційні, консультативні, маркетингові послуги. Внаслідок таких дій ціна на продукцію, яка постачалась до супермаркетів, зростала», – йдеться у повідомленні АМКУ.

Під час розгляду справи порушення усунено, а ціни на соціально вагомі товари знижено від 2% до 22%. «Зокрема, макаронні вироби подешевшали на 6%, хліб – на 2%, м`ясо птиці – на 11%, гречка – на 20%, молоко – на 2%, сир кисломолочний – на 22%, цукор та олія соняшникова – на 8%», – заявили у Кримському відділенні Антимонопольного комітету.