«Карту росіянина» забовтали

Питання ухвалення закону про «Карту росіянина» для громадян України далі обговорення не просунулося, повідомив сьогодні на прес-конференції в Москві голова Комітету Держдуми РФ у справах СНД і зв`язках із співвітчизниками Олексій ОСТРОВСЬКИЙ

«В Державній думі циркулюють розмови про можливе внесення деякими депутатами цього закону, разом із тим, цей закон ніколи не вносився й на даний час не внесений до Держдуми», – заявив О.ОСТРОВСЬКИЙ, передає власний кореспондент УНІАН у Росії.

Як повідомляв УНІАН, у Держдумі РФ розроблено законопроект про «Карту росіянина». За словами його автора, депутата Держдуми Іллі ПОНОМАРЬОВА (фракція «Справедлива Росія»), «Карта росіянина» створюється в першу чергу для громадян України.

За словами депутата, «ідея цього закону полягає в тому, щоб не здійснювалися ті дії, які так болюче сприймаються будь-якими державами, коли їхні громадяни отримують ще й російське громадянство. Ми хочемо уникнути подвійного громадянства, забороненого законодавством України». Відповідаючи на запитання, скільки громадян України будуть зацікавлені в отриманні «Карти росіянина», І.ПОНОМАРЬОВ припустив, що у східних і південних областях України ці цифри можуть становити до половини населення, у центральних областях і Києві – до 10%, а в західних областях це буде, швидше, винятком, ніж правилом.