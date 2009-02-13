У Криму поменшало курортників

Кількість тих, хто відпочили в Криму з початку 2009 року й за даними на сьогоднішній день становить 62,8 тис. осіб, що на 31,2% менше рівня аналогічного періоду минулого року.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму.

Кількість тих, хто відпочили, розраховано за методикою Національної академії природоохоронного та курортного будівництва.

За даними виконавчих комітетів і районних державних адміністрацій курортних регіонів Криму, організовано в санаторно-курортних установах і туристичних підприємствах автономії станом на 13 лютого відпочили 28,2 тис. осіб, що на 16,5% менше, ніж за той же період 2008 року.

Станом на сьогоднішній день в автономії працює 99 санаторно-курортних і туристичних підприємств, вони заповнені на 25,5%. Минулого року в цей час в Криму працювало на 11 курортних установ більше, коефіцієнт заповнюваності становив 29,5%.