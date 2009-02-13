У Криму порушено кримінальну справу проти судді
19:04, 13 лютого 2009Крым
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Держава втратила 500 тис. грн
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу щодо судді Білогірського районного суду за фактом винесення заздалегідь неправосудної ухвали та службової фальсифікації.
Як повідомили у прес-службі прокуратури АРК, через неправомірні дії судді державне майно вартістю 500 тис. грн. перейшло в приватні руки.
Дії судді кваліфіковані за ч.2 ст.175 і ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.
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