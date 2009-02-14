Ялта створила комісію для вирішення спірних земельних питань

Виконавчий комітет Ялтинської міської ради створив нову комісію – комісію з вирішення земельних суперечок.

«Функції комісії жорстко регламентовані: вона розглядає лише питання по кордонах земельних ділянок, які знаходяться у власності громадян і мають державні акти на землю, другий напрям – спори відносно розмежування кордонів районів в містах», – сказав начальник юридичного відділу міськвиконкому Іван ПАЮК.

Як повідомили в прес-службі мерії Ялти, до складу комісії при виконкомі увійшли представники всіх фракцій міськради, начальник юрвідділу І.ПАЮК, головний архітектор Ялти Володимир ПРИСТУПА, начальник відділу з питань регулювання земельних стосунків Олена ДРАГОМИРЕЦЬКА, завідувач сектором екології Олександр ГРАМОТЕНКО.

За пропозицією ялтинського мера Сергія БРАЙКА до складу комісії включені віце-мер, що займається питаннями земельних стосунків, Михайло ФАБРІН і начальник відділу міжнаціональних стосунків Заур СМИРНОВ.