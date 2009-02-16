Штормове попередження оголошене в Криму

У зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов в Автономній Республіці Крим на сьогодні оголошене штормове попередження.

"У Криму очікуються сильні зливи з переходом у мокрий сніг", - йдеться у повідомленні Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в автономії.

Проїзд на Ангарському і Грушевському перевалах забезпечено, додали в МНС.