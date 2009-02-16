Штормове попередження оголошене в Криму
09:12, 16 лютого 2009Крым
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МНС злякалося дощу
У зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов в Автономній Республіці Крим на сьогодні оголошене штормове попередження.
"У Криму очікуються сильні зливи з переходом у мокрий сніг", - йдеться у повідомленні Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в автономії.
Проїзд на Ангарському і Грушевському перевалах забезпечено, додали в МНС.
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