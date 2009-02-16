Кримське місто може повторити долю Алчевська

У місті Армянськ (північний Крим) через відсутність теплопостачання припинено роботц 4 середньоосвітніх шкіл і 5 дитячих садків.

Про це телефоном кореспонденту УНІАН повідомив заступник міського голови Армянська Олександр ВОРОШИЛОВ.

Міська комісія з питань НС визнала ситуацію з теплопостачанням у Армянську надзвичайною й зобов`язала Красноперекопське управління газового господарства до 15.00 подати газ котельній армянського філіалу підприємства «Кримтеплокомуненерго». Реакції від газовиків поки немає.

«У нас північний Крим, і температура набагато нижча, ніж у Євпаторії або на ПБК. Зараз у нас близько плюс три, якщо вночі температура впаде до мінуса, то ми розморозимо всі системи. Ось тоді взагалі буде катастрофа», - сказав О.ВОРОШИЛОВ.

Тим часом, у Євпаторії відновлено роботу шкіл і дитячих садків, раніше закритих через відсутність тепла. Про це телефоном УНІАН повідомила начальник Євпаторійського управління освіти Валентина ЖЕРЕБЕЦЬ.

Із 12 лютого було припинено роботу 15 із 17 шкіл та 16 із 18 дитячих садків Євпаторії.

Як повідомив УНІАН директор євпаторійського філіалу підприємства «Кримтеплокомуненерго» Микола ЛИСИЙ, із 9 лютого не працювали 22 із 27 котельних. Увечері в п`ятницю, 13 лютого, за рішенням прокуратури й міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій роботу котельних у Євпаторії було відновлено. При цьому М.ЛИСИЙ не виключив варіанту, що газовики знову опломбують котельні.

У Сімферополі не відновлено роботу більше половини котельних, у Джанкої не працюють більшість котельних, а у Великій Ялті без тепла залишається велика частина житлового фонду (всі школи, дитячі садки й лікарні опалюються).

У селищі Щолкіне сподіваються відновити роботу котельної, яка була опломбована 9 лютого, в другій половині сьогоднішнього дня. «Є домовленість про включення тепла», - повідомив УНІАН телефоном віце-мер Щолкіного Віктор РЕШЕТНЯК.

Як повідомив телефоном УНІАН заступник генерального директора орендного підприємства «Кримтеплокомуненерго» Михайло ВОЛКОВ, із 204 котельних підприємства не працює більше половини. М.ВОЛКОВ додав: на даний час намагаються відновити роботу в основному тих котельних, які опалюють школи, дитячі садки, поліклініки тощо. Він також повідомив, що кримська делегація збирається завтра виїхати до Києва для вирішення проблеми.

У прес-службі Ради міністрів Криму уточнили, що до Києва мають намір виїхати члени міжвідомчої робочої групи з врегулювання питань, пов`язаних із отриманням лімітів газу, оплатою енергоносіїв, поверненням компенсації на різницю в тарифах, погашенням заборгованості та інших проблем, що викликали порушення стабільного теплопостачання автономії.

Як повідомляв УНІАН, з початку минулого тижня компанія «Кримгаз» почала відключати від газу котельні в автономії. Причина – борги тепловиків. Так, найбільший постачальник тепла в автономії – підприємство «Кримтеплокомуненерго» – заборгувало НАК «Нафтогаз України» майже 100 млн. грн.

11 лютого прокурор Криму Володимир БОЙКО зажадав від «Кримгазу» припинити дії щодо припинення газопостачання котельних, які забезпечують життєдіяльність близько 40 населених пунктів Кримської автономії.

Разом із тим, голова правління ВАТ «Кримгаз» Василь РОГАТІН підкреслює, що «Кримгаз», навіть якщо його зобов`яжуть, «не в змозі технічно виконати» подачу газу на теплогенеруючі підприємства, оскільки скорочено подачу газу з материка до Криму.

13 лютого постійна комісія Ради міністрів Криму з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій визнала надзвичайною ситуацію з теплопостачанням автономії.