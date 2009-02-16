5 голів сільрад Криму притягнуто до адмінвідповідальності

У Ленінському районі Криму за недоречну поблажливість до підлеглих, які провинилися, прокуратурою притягнуто до адміністративної відповідальності п´ятьох голів сільрад.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

У результаті проведених перевірок прокуратура Ленінського району встановила факти нарахування премій працівникам, на яких накладено дисциплінарні стягнення.

"Стосовно лояльних керівників складено протоколи про вчинення корупційних діянь. За рішенням суду вони оштрафовані, а їх підлеглим доведеться повернути незаконно нараховані кошти", - заявили у прокуратурі.