5 голів сільрад Криму притягнуто до адмінвідповідальності
15:33, 16 лютого 2009Крым
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Тому що м´якосерді
У Ленінському районі Криму за недоречну поблажливість до підлеглих, які провинилися, прокуратурою притягнуто до адміністративної відповідальності п´ятьох голів сільрад.
Про це сьогодні повідомляє прес-служба прокуратури Криму.
У результаті проведених перевірок прокуратура Ленінського району встановила факти нарахування премій працівникам, на яких накладено дисциплінарні стягнення.
"Стосовно лояльних керівників складено протоколи про вчинення корупційних діянь. За рішенням суду вони оштрафовані, а їх підлеглим доведеться повернути незаконно нараховані кошти", - заявили у прокуратурі.
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