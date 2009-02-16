Керченська протока – другий Зміїний?

Українські експерти, опитані інтернет-виданням «Главред», погоджуються в тому, що для української сторони делімітація морських просторів між Україною та Росією в Міжнародному суді ООН була б вигідною. Натомість Росії вирішувати це питання у форматі двосторонніх відносин вигідніше.

Теоретично вирішення цього питання в Міжнародному суді ООН можливе, але для цього потрібно добру волю обох сторін, стверджує аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. «З того, як себе поводять щодо цього питання росіяни, видно, що вони не зацікавлені вирішувати його ближчим часом. Росія залишає питання делімітації кордонів на морі з Україною для можливості тиску на українську владу», - стверджує експерт.

Міжнародний арбітраж був би оптимальним для України, але не для Росії, розповів директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. «Міжнародні суди ж не піддаються політичному тиску, призначення суддів там не є політичним. А тому тут можливі об’єктивні рішення і несподіванки для Росії, яка буде все-таки вичавлювати з України те, що вона вважає за потрібне, розраховуючи на нестабільність політичного режиму, конфлікти у владі, скрутну економічну ситуацію, а також на нових політиків, які з точки зору Росії є більш прийнятними для російських національних інтересів, аніж нинішні», - розповів політолог.

Натомість російський експерт Євгеній Мінченко каже, що Росія не погодиться іди в Міжнародний суд ООН, бо не визнає його юрисдикції. «На мою думку, для Києва і Москви оптимальним було б домовитись на двосторонній основі», - стверджує він.

Як повідомлялось раніше, у Міністерстві закордонних справ України не виключають можливості звернення до Міжнародного суду ООН для вирішення спірних питань з Росією при делімітації Азовського моря і Керченської протоки.