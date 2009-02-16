Погода в Криму на 17-18 лютого

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 17 лютого, в Криму без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла, повідомили в Українському гідрометцентрі.

18 лютого (середа) в автономії також без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 3-8° тепла.