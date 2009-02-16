Погода в Криму на 17-18 лютого
19:00, 16 лютого 2009Крым
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Вночі обіцяють мороз
За прогнозами синоптиків, у вівторок, 17 лютого, в Криму без істотних опадів.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла, повідомили в Українському гідрометцентрі.
18 лютого (середа) в автономії також без істотних опадів.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 3-8° тепла.
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