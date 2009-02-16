Керчан просять заплатити за тепло

Влада Керчі переконливо просить городян терміново сплатити за спожиту електроенергію і теплоносії, а також погасити попередні борги.

«У разі несплати подача електроенергії і тепла в житлові будинки і гуртожитки буде припинена», - мовиться в повідомленні прес-служби виконкому міськради Керчі.

Керченська влада нагадує, що в Криму почалося відключення котельних від газу. «Підприємство «Газ України» зажадало відключити від газу теплогенеруючі підприємства Криму, що не розрахувалися за спожите в січні паливо», - наголошується в повідомленні.