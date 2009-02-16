«Артек» досі сидить без грошей

Помічник генерального директора міжнародного дитячого центру ”Артек” Олена МЄХ заявляє, що табір досі залишається без фінансування, й анонсований на 16 лютого заїзд дітей не відбувся.

Про це повідомляється на інтернет-сайті газети "Сегодня".

За словами О.МЄХ, скоріш за все, заїзд дітей, який планували на 23 лютого, буде перенесено на весну.

”На рахунок ”Артеку” поки не надійшло жодної копійки з обіцяних урядом грошей, тому нам важко будувати плани на майбутнє. Кризу ”перемогли” тільки для ЗМІ, там стихли пристрасті за ”Артеком”, ”рятувальники” табору одержали свої PR-дивіденди, але ситуація насправді не змінилася. Наш шеф Борис НОВОЖИЛОВ як і раніше намагається вирішувати проблеми трудового колективу в Києві, якось прискорити перерахування обіцяних нам коштів”, - сказала помічник гендиректора.

Видання нагадує, що Верховна Рада виділила "Артеку" 60 млн. грн., після того, як ЗМІ підняли галас через катастрофічний стан легендарного табору.

Директор департаменту витрат держбюджету Держказначейства Олексій ЯКІМОВ розповів газеті, що гроші для ”Артеку” вони перерахували ще тиждень тому на рахунки головного розпорядника — Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту.

На сьогодні, за даними видання, багато співробітників табору перебувають у відпустках за власний рахунок, штат працює в скороченому режимі, борги із зарплати зростають і без грошей залишаються більше тисячі працівників.