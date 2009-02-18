Опудало дядька Сема спалили в Криму

Американський прапор і опудало дядька Сема спалили сьогодні учасники мітингу перед будівлею кримського парламенту на знак протесту проти відкриття дипломатичного представництва США в Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними МВС, близько 300 мітингувальників – прихильники Російської громади Криму, партії «Російський блок», Компартії і Партії регіонів – тримали прапори своїх громадсько-політичних сил, прапори і прапорці Росії, транспаранти з гаслами: «Геть режим Ющенка! Геть американських маріонеток!», «Захистимо Крим від свавілля українських урядовців!».

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року Україна і США підписали у Вашингтоні Хартію про стратегічне партнерство. У документі, зокрема, наголошувалося, що Україна вітає намір США організувати американську дипприсутність у Сімферополі.