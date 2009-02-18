Школи Севастополя закриті на карантин

Вiд сьогодні, 18 лютого, на карантин закриті загальноосвітні школи, ПТУ, технікуми, інтернет-кафе Севастополя.

Про це повідомляє прес-служба Севастопольської міськдержадміністрації.

"У місті в останні два тижні різко підвищилася захворюваність ГРВІ і простудними захворюваннями. На 16 лютого перевищений епідеміологічний поріг для школярів, який складає 100 хворих на 10 тисяч населення: інтенсивний показник за останній тиждень склав 219 хворих на 10 тисяч", – наголошується у повідомленні.

Серед дорослих епідпоріг не перевищений.