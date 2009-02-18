Тимошенко просить не вимовляти слова «дефолт» вголос

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає політиків не маніпулювати поняттям «дефолт» напередодні президентської кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабміні.

«Мені дуже шкода, що в цій брудній президентській кампанії, яку, на жаль, українські політики вже розпочали, слово «дефолт» використовується як додатковий інструмент впливу на міжнародні фінансові організації, на рейтингові агентства, щоб просто знищувати Україну. Я хочу звернутися до всіх політиків і посадовців – згори – до низу - припиніть маніпулювати цим словом. У світі не прийнято вимовляти це слово вголос, коли для цього немає ніяких підстав», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що держава і всі державні підприємства виконують зобов`язання щодо погашення зовнішніх боргів у повному обсязі.