У Києві пройдуть консультації щодо Чорноморського флоту Росії

30-31 березня у Києві проходитиме засідання робочої групи з питань юрисдикції пдкомісії з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України Українсько-російської міждержавної комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, у ході засідання будуть опрацьовані проекти угоди з питань розподілу юрисдикції між Україною та Росією у зв’язку з перебуванням ЧФ РФ на території України та угоди з урегулювання питання подвійного громадянства окремих категорій військовослужбовців ЧФ РФ та членів їхніх родин.

Крім того, розглядатимуться питання використання державної символіки Росії у місцях дислокації ЧФ РФ на території України.