17 травня в Україні вшановуватимуть пам`ять жертв політичних репресій

В Україні 17 травня відзначатиметься День пам`яті жертв політичних репресій.

Президент доручив Кабінету міністрів розробити і затвердити у двотижневий строк план заходів до Дня пам`яті жертв політрепресій. При цьому має бути передбачене проведення жалобних заходів на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили»; мітингів-реквіємів, покладання вінків і квітів до пам`ятних знаків, місць поховань жертв політичних репресій у населених пунктах України; тематичних уроків, лекцій, бесід, присвячених темі політичних репресій в Україні, у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури; тематичних виставок та експозицій.

Указом глави держави передбачено запропонувати релігійним організаціям провести 17 травня 2009 року панахиди за жертвами політичних репресій.

Крім того, в цей день на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на території держави та на будинках закордонних дипломатичних установ України буде приспущений державний прапор.

Глава держави доручив Раді міністрів Криму, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити регіональні плани заходів до Дня пам`яті жертв політичних репресій.

МЗС має забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів до дня пам`яті.