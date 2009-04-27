10 чоловік поранено внаслідок розборок на весіллі в Севастополі

10 чоловік одержали поранення внаслідок вибуху невстановленого пристрою вночі у неділю в районі оглядового майданчика в Балаклавському районі Севастополя. Про інцидент сьогодні повідомляє Відділ зв`язків із громадськістю міліції Севастополя.

Увечері в суботу в їдальні Гагарінського району Севастополя на весіллі гуляли близько 200 чоловік. «У подарунок молодятам гості замовляли музику. До ді-джея вишикувалася черга. Між гостями виникла сварка з приводу черговості музики, що замовлялася. Сварка переросла в бійку», – йдеться у повідомленні.

Конфліктуючі сторони вирішили продовжити з`ясування відносин у районі оглядового майданчика Балаклавського району. Там у однієї зі сторін розташоване оредноване кафе.

12 чоловік під`їхали до майданчика на мікроавтобусі і двох легкових автомобілях. Біля кафе чекали двоє братів: уродженці Азербайджану, 1964 і 1969 років народження, – і їхні знайомі. Один із братів кинув у натовп вибуховий пристрій. 10 чоловік одержали осколкові поранення різного ступеня тяжкості, двоє з них – тяжкі тілесні ушкодження. Вибухом були пошкоджені автомобілі весільного кортежу. Другий з братів дістав помпову рушницю і відкрив стрілянину. «До того, як рушницю вибили з рук стрільця, він встиг зробити 10-12 пострілів», – говорять свідки.

Про «розборки» дізналася міліція. На місце події направили наряд «Беркута» і слідчо-оперативну групу.

Уродженців Азербайджану заарештовано у порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Порушено кримінальну справу.