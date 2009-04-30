Ющенко доручив розробити заходи до дня депортації кримських татар

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів розробити план заходів до 65-х роковин депортації з Криму кримських татар та інших осіб за національною ознакою.

Про це йдеться в указі, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Уряду доручено забезпечити розроблення за участю громадськості та затвердити план заходів в десятиденний строк.

Пропонується передбачити проведення у Сімферополі вечора-реквієму, тематичної наукової конференції, заходів на вшанування пам`яті жертв депортації у навчальних закладах та закладах культури.

Також планується організувати у Києві та Сімферополі, інших населених пунктах України проведення тематичних фотовиставок, створити документальний фільм про події, пов`язані з депортацією кримських татар та інших осіб за національною ознакою.

Передбачено видання, перевидання та розповсюдження наукових, науково-популярних, художньо-публіцистичних праць, збірок документів та матеріалів на тему депортації.

Раді міністрів Криму та Севастопольській міській державній адміністрації доручено забезпечити проведення у Сімферополі та Севастополі зібрань громадськості у зв`язку з 65-ми роковинами депортації.

Окрім того, Радміну доручено сприяти вирішенню Сімферопольською міською радою питання щодо виділення земельної ділянки для будівництва Соборної мечеті.

Міністерству закордонних справ України доручено провести роботу з інформування світової спільноти про депортацію кримських татар та інших осіб за національною ознакою.