Ющенко доручив розробити заходи до дня депортації кримських татар
18 травня - 65 років
Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів розробити план заходів до 65-х роковин депортації з Криму кримських татар та інших осіб за національною ознакою.
Про це йдеться в указі, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.
Уряду доручено забезпечити розроблення за участю громадськості та затвердити план заходів в десятиденний строк.
Пропонується передбачити проведення у Сімферополі вечора-реквієму, тематичної наукової конференції, заходів на вшанування пам`яті жертв депортації у навчальних закладах та закладах культури.
|18 травня 2008 р. Сімферополь
Також планується організувати у Києві та Сімферополі, інших населених пунктах України проведення тематичних фотовиставок, створити документальний фільм про події, пов`язані з депортацією кримських татар та інших осіб за національною ознакою.
Передбачено видання, перевидання та розповсюдження наукових, науково-популярних, художньо-публіцистичних праць, збірок документів та матеріалів на тему депортації.
Раді міністрів Криму та Севастопольській міській державній адміністрації доручено забезпечити проведення у Сімферополі та Севастополі зібрань громадськості у зв`язку з 65-ми роковинами депортації.
Окрім того, Радміну доручено сприяти вирішенню Сімферопольською міською радою питання щодо виділення земельної ділянки для будівництва Соборної мечеті.
Міністерству закордонних справ України доручено провести роботу з інформування світової спільноти про депортацію кримських татар та інших осіб за національною ознакою.